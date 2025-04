Lorenzo Spolverato attende il chiarimento con Shaila Gatta: “Non è facile rimanere impassibile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato sta affrontando un momento delicato dopo la finale del Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 si è da poco concluso e lui è tornato alla ‘normalità’, una quotidianità che sperava di condividere con Shaila Gatta ma così non è stato.

Nell’ultima settimana trascorsa nella casa più spiata dagli italiani l’ex gieffino non faceva che ripetere quanto sentisse la mancanza dell’ex velina di Striscia la notizia. Lui non vedeva l’ora di uscire e di godersi la loro relazione lontano dalle telecamere, durante la finale però ha dovuto fare i conti con una grande delusione. Shaila Gatta è tornata nella casa del Grande Fratello per mettere fine alla loro storia d’amore dopo essersi resa conto che il loro era un rapporto tossico.

Lorenzo Spolverato vorrebbe avere un confronto con Shaila Gatta dopo l’addio: le rivelazioni dell’ex gieffino

Dopo la rottura avvenuta in diretta al Grande Fratello l’ex gieffino non si sta facendo sfuggire molte rivelazioni sull’addio con l’ex velina di Striscia la notizia. Nelle scorse ore, però, tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram ha fatto sapere che è rimasto in silenzio perché si sta prendendo un po’ di tempo per se stesso, per metabolizzare un’importante delusione.

Lorenzo Spolverato ha chiaramente detto che vorrebbe avere un confronto con Shaila Gatta. Queste le sue parole: “Ho deciso di riflettere e aspettare un confronto prima di esporvi eventuali pensieri a riguardo“. Ha anche detto che non è facile rimanere impassibile a tutto ciò che legge e che quotidianamente sente. Lui però scegli di non farsi influenzare e di pensare e agire sempre con la sua testa e il suo cuore come ha sempre fatto.