Lorenzo Spolverato, come sta dopo la rottura con Shaila? Parla lui: “Giorni difficili”

Durante la lunga permanenza nella casa del Grande Fratello Lorenzo Spolverato si è più volte chiesto cosa avrebbe scelto tra la vittoria del reality e l’amore. Quella con Shaila Gatta è stata una relazione alquanto turbolenta, caratterizzata da continui alti e bassi, entrambi però erano certi dei sentimenti che provavano.

Durante l’ultima settimana trascorsa nella casa più spiata dagli italiani Lorenzo Spolverato si è lasciato travolgere spesso dalla malinconia, sentiva molto la mancanza dell’ex gieffina e non vedeva l’ora di vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Di certo non aveva messo in conto che non ci sarebbe stato un futuro per loro dopo il reality. Shaila Gatta in occasione della finale è tornata nella casa per mettere improvvisamente fine alla loro storia d’amore. Il motivo? A detta sua dopo essere tornata alla ‘normalità’ si sarebbe resa conto che il loro è sempre stato un amore tossico.

Come sta Lorenzo Spolverato dopo la fine della relazione con Shaila Gatta? L’ex gieffino rompe il silenzio sui social

Non è un momento facile per il modello milanese, lui sperava di aggiudicarsi la vittoria del Grande Fratello ma oltre ad uscire dalla casa senza trionfare ha perso anche l’amore. Mentre l’ex fidanzata faceva il suo discorso in diretta lui era visibilmente stupito e amareggiato, le sue parole l’hanno non poco ferito.

Come sta dopo la fine della sua storia d’amore con Shaila Gatta? Poco fa Lorenzo Spolverato ha rotto il silenzio sui social per aggiornare i suoi seguaci, queste le sue parole: “Giorni difficili, ma grazie a tutti voi per il sostegno che mi date. Non potete capire quanto sono grato a tutti voi che non mi fate mai sentire solo”.