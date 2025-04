Shaila Gatta dura contro Lorenzo Spolverato dopo la rottura: come ha reagito l’ex gieffino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono trascorse quasi due settimane dalla finale dell’ultima edizione del Grande Fratello e continua a far discutere non poco la fine della storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Il loro amore tormentato per mesi ha catturato non poco l’attenzione dei telespettatori, tanti sono stati gli alti e bassi nella casa più spiata d’Italia ma sembravano aver trovato un equilibrio prima che lei lasciasse il reality. Le cose hanno preso una piega totalmente diversa quando lei è tornata alla normalità, lei stessa ha spiegato che dopo essere tornata ‘lucida’ si è resa conto degli errori che ha commesso nel suo rapporto con Lorenzo Spolverato, primo fra tutti permettergli di trattarla come non meritava. Shaila Gatta ha definito il loro rapporto come un amore tossico, durante la finale è tornata nella casa e ha messo fine alla loro relazione.

Shaila Gatta attacca duramente Lorenzo Spolverato: la reazione dell’ex gieffino

Dopo la fine della loro relazione gli ex gieffini stanno vivendo un momento molto delicato, entrambi infatti stanno soffrendo a causa della rottura. Lui nei giorni scorsi sui social ha chiaramente detto che vorrebbe un confronto con l’ex fidanzata, ad oggi però non si sono ancora sentiti.

Intanto, Shaila Gatta non ha risparmiato dure critiche a Lorenzo Spolverato in un’intervista concessa al settimanale Chi. L’ex gieffina non ha certo cambiato idea sulla fine del loro amore, ha anche detto che quello dell’ex fidanzato è un amore narcisistico. Come ha reagito lui? Nelle scorse ore il modello milanese ha rotto il silenzio sui social, queste le sue parole: “Giornataccia. Ma voi mi siete tanto tanto vicini, vi sento. Torno molto presto con la mia ironia a divertirmi con voi. Non vedo l’ora. Vi amo!”