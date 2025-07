Intervista esclusiva all’attrice Susy Del Giudice, volto noto nel mondo della tv e del cinema

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Talento, determinazione e personalità fanno di Susy Del Giudice un’interprete di grande talento. Classe 1969, esordisce nel mondo del teatro all’età di sette anni, sotto la guida di Beniamino Maggio. Da quel momento comprende che il palcoscenico è un luogo che ama profondamente. Una passione che l’accompagna in ogni momento della sua carriera teatrale. Dopo l’esordio in tenera età, il suo percorso prosegue con la collaborazione con importanti compagnie, come quella di Mario Scarpetta, Luigi De Filippo, Aldo Giuffrè.

Parallelamente all’attività sul palcoscenico, Susy Del Giudice prende parte a pellicole cinematografiche, recitando in “Luna Rossa” di Antonio Capuano, “Tutti i santi giorni” di Paolo Virzì, “Una piccola impresa meridionale” di Rocco Papaleo. Nel 2021 presta il volto a Luisa De Filippo, nel film “I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini. Nero, opera cinematografica che segna l’esordio alla regia di Giovanni Esposito, la vede protagonista nel ruolo di Imma.

Sul piccolo schermo, l’attrice napoletana è apparsa nella serie televisiva “Mina Settembre”, dando corpo e voce a Nunzia. Un personaggio complesso, vittima di violenza domestica da parte del marito, che trova la forza di reagire e costruire un futuro migliore. Non sono mancati i ruoli secondari in altre fiction di successo targate Rai, come “Le indagini di Lolita Lobosco”, “Il Commissario Ricciardi”, “I bastardi di Pizzofalcone”, “La vita bugiarda degli adulti”.

In occasione del Social World Film Festival abbiamo avuto modo di incontrare e intervistare l’artista partenopea, reduce dal successo di Nero, film che la vede nel ruolo di protagonista al fianco di suo marito Giovanni Esposito.