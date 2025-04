Grande Fratello, finale amaro per Lorenzo Spolverato: l’addio di Shaila e l’inaspettata sconfitta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La finale del Grande Fratello andata in onda ieri sera, lunedì 31 marzo 2025, è stata ricca di colpi di scena, soprattutto per Lorenzo Spolverato. L’ex gieffino sperava davvero di vincere la 18esima edizione del reality e non vedeva l’ora di vivere la sua storia d’amore con Shaila Gatta lontano dalle telecamere, le cose però sono andate in modo totalmente diverso.

La prima doccia fredda per lui è stato l’inaspettato confronto con l’ormai ex fidanzata, entrata nella casa più spiata d’Italia per mettere definitivamente fine alla loro relazione. Fuori dal Grande Fratello l’ex gieffina si è resa conto che il loro non era assolutamente un amore sano. Ha più volte definito il loro rapporto come tossico, durante la diretta ha accusato Lorenzo Spolverato di averla usata e di non averla trattata bene.

Lorenzo Spolverato eliminato dal Grande Fratello dopo la rottura con Shaila Gatta: la delusione dell’ex gieffino

Mentre ascoltava le parole dell’ex velina di Striscia la notizia Lorenzo Spolverato era sconvolto, non riusciva proprio a capire come lei abbia potuto cambiare così velocemente idea sulla loro relazione. Dopo la rottura ha fatto sapere che inizialmente pensava fosse un pesce d’aprile, tra le varie cose ha detto: “Lei è arrivata con un discorso già pronto, come se avesse visto delle cose, sentito dei pareri da amici e famiglia“.

Ieri sera Lorenzo Spolverato però non ha perso solo l’amore ma anche la finale del Grande Fratello. Al televoto ha scelto di sfidare Chiara Cainelli perché era convinto di essere più forte di lei, ma i suoi calcoli non si sono rivelati corretti. L’ex gieffina infatti ha ricevuto un supporto maggiore da parte dei fan del reality ed è riuscita a batterlo.