Manfredonia, incendio nei pressi delle ecoballe, “Disastro evitato, ma sono ancora lì”

😔🔥 Incendio sulla Riviera Sud di Manfredonia: il disastro evitato per miracolo, ma le ecoballe sono ancora lì

Le fiamme partite dalla spiaggia lambiscono il boschetto, a rischio la salute e l’ambiente.

E il finanziamento per rimuovere i rifiuti tossici? Sparito. Ora basta: chi paga per questa burocrazia che uccide?

Era solo questione di tempo.

E stasera il tempo è finito.



Un incendio partito dalla spiaggia della Riviera Sud di Manfredonia ha raggiunto il boschetto adiacente, mettendo a rischio un intero ecosistema.

Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.



Ma cosa sarebbe successo se le fiamme avessero raggiunto le ecoballe di rifiuti speciali abbandonate da oltre un anno sul litorale?

Ce lo chiediamo da mesi. Ora la domanda è: a chi le responsabilità se fosse accaduto l’irreparabile?

A giugno, la Regione Puglia aveva annunciato uno stanziamento di 100.000 euro per la rimozione di oltre 900 metri cubi di rifiuti speciali abbandonati sull’ex Bagno Romagna. Un progetto “già pronto”, si diceva. Ma ad oggi non è stato rimosso alcunché

Intanto, i cittadini dei villaggi Sciale delle Rondinelle e Sciale degli Zingari continuano a vivere tra la puzza, l’incuria e la paura. Paura che, come stasera, diventa terrore reale.

La burocrazia è assassina ed è inaccettabile che ci voglia più di un anno per intervenire su una bomba ecologica a cielo aperto. È inaccettabile che si debba aspettare il fuoco per accorgersi che la burocrazia mette a rischio la vita delle persone e dell’ambiente.



La Riviera Sud di Manfredonia non è una discarica. È una zona abitata, amata, frequentata. È un patrimonio naturale che merita rispetto. E invece viene trattata come terra di nessuno.



Non si può più aspettare. Le ecoballe vanno rimosse subito. Perché la prossima scintilla potrebbe non lasciare scampo. E se accadrà, qualcuno dovrà assumersi ogni responsabilità.



Maria Teresa Fabrizio – Mary