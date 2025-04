Shaila Gatta delusa da Lorenzo Spolverato: “Mi portava all’esasperazione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse ore Lorenzo Spolverato sui social ha fatto sapere che al momento preferisce non esprimersi sulla rottura con Shaila Gatta perché vorrebbe avere un confronto con lei prima di rivelare cosa pensa.

L’ex velina di Striscia la notizia ha invece deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto in un’intervista concessa al settimanale Chi, dove si è scagliata duramente contro il modello milanese. Riferendosi alla loro storia d’amore ha fatto sapere che tra loro ci sono stati molti alti e bassi, però a parer suo la cosa più brutta è stato il suo silenzio punitivo. È una cosa che lei non augura a nessuno perché l’amore è dialogo.

Shaila Gatta arrabbiata e delusa: l’ex gieffina attacca duramente Lorenzo Spolverato

L’ex gieffina ha ribadito che erano insopportabili per lei quei silenzi punitivi, ad oggi è molto delusa e arrabbiata. Riferendosi all’ex fidanzato ha fatto sapere che la portava all’esasperazione, lei si sentiva sempre in discussione, sbagliata e sempre con i sensi di colpa.

Shaila Gatta ha aggiunto: “E’ una persona insicura, vittima anche lui di sè stesso. Finché non curerà questa sua parte, non amerà nessuno“. L’ex gieffina riferendosi a Lorenzo Spolverato ha poi svelato: “Non l’ho mai più sentito. Mi conferma quello che pensavo, che il suo è un amore narcisistico“.