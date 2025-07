[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Biomasse spiaggiate, Verdi Manfredonia: “Non capiamo la soddisfazione, non cambia nulla”

La montagna partorisce il topolino. La giunta regionale modifica in maniera ininfluente le linee guida sulle biomasse.



La domanda che mi pongo è: burocrati ottusi o politici incapaci?

Non vedo quale soddisfazione il comune di Manfredonia debba esprimere su questo provvedimento che non cambia in NESSUN modo il problema (e la risorsa) delle biomasse spiaggiate a Siponto.



Nessuna delle proposte che abbiamo indicato come Europa Verde – Verdi di Manfredonia al Comune di Manfredonia e alla Regione è stata accolta.



Proposte volte a fare utilizzare le biomasse anche come lettiere negli allevamenti, a lasciarle in siti temporanei di stoccaggio per permettere il lavaggio spontaneo con le piogge e non a lavare tonnellate e tonnellate di materia le con acqua potabile, a specificare la tipologia di materiale da poter spandere sui terreni come sostanza secca e non tal quale. Ma l’ignoranza della tecnica agronomica e della chimica del suolo è evidente. Così dopo mesi di battaglie per gestire in modo intelligente ed utile le biomasse dobbiamo concludere che

stupido è chi lo stupido fa (Forrest Gump).

Ancora una volta la stupidità nelle amministrazioni pubbliche regna sovrana.



Ricominceremo a settembre con pazienza e tenacia la battaglia per risolvere il problema e utilizzare in modo intelligente le biomasse, mentre osserveremo riportare le 300 tonnellate spostate sui luoghi originali, così a quelle del 2024 e 2025 a maggio troveremo anche quelle del 2026. Se non è stupidità questa…

Alfredo De Luca – Verdi Manfredonia