Concita De Gregorio parla della sua battaglia da Cattelan

Concita De Gregorio, nota giornalista e scrittrice, ha recentemente condiviso la sua esperienza di vita durante un episodio nel podcast di Alessandro Cattelan, “Supernova”. Tra i temi trattati, la sua battaglia contro il tumore al seno, diagnosticato nel 2022, e il peso di un debito di circa 3 milioni di euro derivante da cause legali legate alla sua attività giornalistica.

La battaglia di Concita De Gregorio contro il cancro

De Gregorio ha parlato della sua reazione alla malattia, sottolineando l’importanza di evitare la retorica del guerriero: “Non credo che si vincono le battaglie contro il cancro, c’è chi è più forte e chi meno, ma tutti fanno quello che possono”. La giornalista ha confessato di aver adottato un atteggiamento di non lamentarsi, ritenendo che lamentarsi non aiuti e possa peggiorare la situazione. Ha anche spiegato come l’educazione al non lamento sia stata fondamentale per affrontare le difficoltà, come la malattia e i debiti.

Per quanto riguarda i debiti, De Gregorio ha rivelato di essere stata vittima di cause civili e intimidazioni legali, che hanno portato a una situazione di grande pressione economica. La responsabilità solidale del direttore di un giornale, infatti, aveva generato richieste di risarcimento che si sono accumulate nel tempo, paralizzando anche il suo lavoro giornalistico.

De Gregorio ha concluso sottolineando come tutto ciò abbia influito sulla sua libertà professionale e personale, evidenziando la complessità di un sistema legale che può ostacolare la libertà di stampa.