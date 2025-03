Signorini bacchetta Zeudi e Shaila al Grande Fratello: “Siete delle maleducate”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante la semifinale del Grande Fratello c’è stato un confronto tra Zeudi Di Palma e Shaila Gatta. Il loro rapporto nell’ultima settimana è decisamente cambiato, la loro amicizia infatti ha preso una brutta piega. Il motivo? Perché l’ex velina ha notato degli atteggiamenti da parte della gieffina che non le sono affatto piaciuti.

In puntata ha ribadito il fatto che si è resa conto che l’ex Miss Italia nella casa più spiata d’Italia non ha cercato amici ma alleati. Ci ha tenuto a precisare che non ha messo in discussione Zeudi Di Palma a livello personale ma il suo comportamento al Grande Fratello. A detta sua ha visto un desiderio di alleanza da parte sua nel momento in cui lei e Lorenzo hanno litigato. Shaila Gatta pensa che lei sfrutti le situazioni e lecchi il cu*o un po’ a tutti, ancora una volta l’ha definita una giocatrice astuta.

Shaila Gatta e Zeudi Di Palma discutono al Grande Fratello: Alfonso Signorini le asfalta in diretta

Di fronte alle dure critiche dell’ex velina di Striscia la notizia Zeudi Di Palma non è certo rimasta in silenzio e si è subito difesa negando quanto ha detto la gieffina. Durante il loro confronto Alfonso Signorini ha chiesto l’opinione di Cesara Buonamici ma lei non è riuscita a finire il suo discorso perché le due gieffine continuavano a scontrarsi impedendole di parlare.

Il comportamento delle gieffine ha infastidito non poco il conduttore, rivolgendosi a Shaila Gatta e Zeudi Di Palma ha infatti detto: “Ragazze, siete delle maleducate perché sta parlando un’opinionista. Avrà un’opinionista una ragione in più di parlare rispetto a voi. Ce l’avrà nella vita o no?” Signorini ha continuano a bacchettarle in diretta invitandole ad ascoltare per educazione invece di continuare a farsi i fatti loro.