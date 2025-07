[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Amadeus non avrà al suo fianco Giovanna Civitillo

Il cooking show di Rai 1 È sempre mezzogiorno cambierà conduttrice. L ‘ex moglie di Fabrizio Frizzi torna da Antonella Clerici, che dirà Amadeus? Carlotta Mantovan passa a È sempre mezzogiorno. Affari Italiani, infatti, ha rivelato che la moglie di Fabrizio Frizzi farà parte del cast del cooking show di Rai 1. La conduttrice sostituirà Giovanna Civitillo nel programma di Antonella Clerici, con cui ha già lavorato in passato.

Carlotta Mantovan passa a È sempre mezzogiorno sostituisce Giovanna Civitillo

Amadeus con la sua “nuova vita”https://www.chimagazine.it/news/amadeus-vi-racconto-la-mia-nuova-vita/ su Nove non supera la crisi d’ascolti al timone di The Cage – Prendi e scappa). Giovanna Civitillo, moglie del conduttore ravennate, infatti, è arrivata a salutare la Rai. È sempre mezzogiorno avrà Carlotta Mantovan a fianco di Antonella Clerici.

“Nuovo ingresso nel cast della prossima edizione di È sempre mezzogiorno. In arrivo Nel programma campione di ascolti del mezzogiorno di Rai 1 condotto da Antonella Clerici la bella e dolce Carlotta Mantovan” le farà compagnia.

Giovanna Civitillo dirà un addio al programma dove lavorava dal 2022

Carlotta Mantovan tornerà in tv. Prima modella e giornalista a Sky, nel 2023 è stata concorrente di Ballando con le Stelle in coppia con Moreno Porcu. Per la dolce moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, non si tratta di una prima volta al fianco dell’amica Antonella Clerici.

In passato alla co-conduzione del varietà Portobello insieme l’abbiamo vista con Paolo Conticini.