Lorenzo Spolverato contro Zeudi Di Palma al GF: “Credo che sei molto finta”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fino alla scorsa settimana Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma facevano parte dello stesso gruppo al Grande Fratello, lui però all’improvviso ha cambiato idea sulla gieffina. In più occasioni ha avuto da ridire in merito al suo comportamento nella casa più spiata dagli italiani e l’ha accusata di essere furba e di pensare solo al gioco.

Ieri sera durante la semifinale del Grande Fratello i due hanno avuto un confronto durante il quale lei ha ribadito che certe cose su di lui le ha pensate e continua a pensarle. Lui ha così replicato: “Io penso solo al gioco, sono invidioso. Io certi titoli non te li ho mai dati. Cosa penso di te? Credo proprio che sei una molto finta”.

Zeudi Di Palma ha programmato tutto prima di partecipare al GF? Le dure accuse di Lorenzo Spolverato

Il gieffino si è detto convinto del fatto che Zeudi Di Palma abbia studiato bene le sue mosse prima di approdare nella casa più spiata d’Italia. Ha ribadito che lei ha una marcia in più rispetto agli altri perché dopo aver visto cosa è successo nei tre mesi in cui non era ancora nella casa sa come muoversi per andare avanti.

Lorenzo Spolverato ha poi continuato dicendo che la gieffina gioca in un modo che a lui non piace. A parer suo l’ex Miss Italia nella casa del Grande Fratello gioca a carte coperte e cerca di lisciarsi tutti i concorrenti del reality.