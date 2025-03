Ritorno di fiamma tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF: “L’odio è una forma d’amore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per settimane Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono stati distanti al Grande Fratello e la loro rottura sembrava ormai definitiva. Nelle scorse ore, però, si sono resi protagonisti di un nuovo colpo di scena nella casa più spiata d’Italia.

I tantissimi fan della coppia non hanno mai smesso di credere in una loro riconciliazione, ieri sera mentre erano da soli in giardino c’è stato finalmente un ritorno di fiamma. Entrambi hanno ammesso di essere ancora molto innamorato e dopo essersi dedicati parole importanti si sono lasciati travolgere dalla passione. Al fidanzato l’ex velina di Striscia la notizia ha detto: “Mi sono innamorata del tuo cuore e questo è uno dei miei momenti preferiti, ti amo, l’odio è una forma d’amore“.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono tornati insieme al Grande Fratello: cosa si sono detti nella casa

Per un po’ hanno provato a rimanere separati, durante il periodo di rottura si sono anche lanciati pesanti accuse ma alla fine l’amore ha trionfato. Entrambi hanno ammesso che non possono ignorare ciò che provano ed è per questo motivo che hanno deciso di concedere un’altra possibilità alla loro relazione. Shaila Gatta pensa che lei e Lorenzo Spolverato sono due irrisolti che si sono innamorati, in lui ha visto un grande potenziale.

Al gieffino ha anche detto che non possono permettere agli altri di allontanarli. Lui ha detto alla fidanzata che è un grande dono e non era preparato a ricevere una cosa così grande. Durante il loro confronti entrambi sono scoppiati a piangere. Shaila Gatta ci ha tenuto a ringraziare Giglio per aver continuato a credere nel loro amore, a differenza di Zeudi e Chiara. In merito a ciò ha detto: “Mi hai dato i giusti consigli. Purtroppo in questi giorni ho parlato solo con persone sbagl…ehm diverse, che mi avevano consigliato altro, ma alla fine è stato giusto così”.