Nuove riflessioni di Shaila Gatta al GF: “Non pensavo quelle cose su Lorenzo, qualcuno può aver incalzato”

È tornato il sereno nelle scorse ore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, i due durante un confronto hanno ammesso di provare ancora dei forti sentimenti. In lacrime hanno detto che non pensavano davvero le cose negative che hanno detto l’uno dell’altra e si sono lasciati travolgere dalla passione.

Dopo la riconciliazione con il fidanzato l’ex velina di Striscia la notizia si è lasciata sfuggire nuove riflessioni nella casa più spiata d’Italia. Durante una chiacchierata con Jessica Morlacchi e Chiara Cainelli ha chiaramente lasciato intendere che qualcuno l’ha influenzata quando lei e Lorenzo Spolverato erano separati. A chi si riferiva? Alle sue ‘amiche’ Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli.

Shaila Gatta contro Zeudi e Chiara al GF: l’amicizia giungerà al capolinea?

Shaila Gatta ci ha tenuto a precisare che non pensava davvero le cose brutte che ha detto su Lorenzo Spolverato. A detta sua si è ritrovata a non sapere come gestire una cosa così grande ed è per questo motivo che ha avuto un crollo emotivo. Ha anche ammesso di essersi vergognata, a causa delle cattiverie dette sul fidanzato voleva anche andare via.

La ballerina ha poi svelato: “Non è vero che penso che non rifarei niente. Probabilmente ho detto queste cose alle persone sbagliate, qualcuno può aver incalzato“. Shaila Gatta si è detta poi convinta che se ne avesse parlato ad esempio con MariaVittoria lei non avrebbe incalzato, però si è persa per la strada. È chiaro che con ‘persone sbagliate’ si riferiva a Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, come reagiranno loro se scopriranno cosa ha detto la loro amica? Non ci resta che attendere per scoprirlo.