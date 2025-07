[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Valentino: “Si parte dai piccoli gesti”

In questi giorni abbiamo iniziato ad installare, come Amministrazione comunale, una prima serie di cestini per i rifiuti, dislocati tra il centro città, le periferie e la zona Montagna.

È un passo piccolo, sì, ma concreto. Una prima risposta a chi ci chiede più decoro, più attenzione, più cura.

Sappiamo bene che non bastano i cestini a cambiare un’abitudine, ma siamo convinti che ogni segnale conti. E questo è un segnale di civiltà, di rispetto per il nostro territorio e per chi lo vive ogni giorno.

Voglio però fare un appello sincero a tutti: i cestini non sono discariche. Sono strumenti pensati per la raccolta dei piccoli rifiuti urbani, quelli che spesso , per fretta o distrazione, finiscono in strada o nelle aiuole.

Usarli bene significa rendere la città più pulita, più accogliente, più vivibile.

Mariarita Valentino

Assessora all’ambiente