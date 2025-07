Javier Martinez, duro sfogo sui social: “Roba preoccupante e molto triste”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è tornato a far parlare di sé in queste ultime ore. Il pallavolista argentino è stato protagonista di un duro sfogo sui social. Tutto è iniziato quando qualche fan hanno comprato dei pacchetti di followers all’ex concorrente del Grande Fratello. Il profilo Instagram del 30enne di Cordoba è schizzato dai 400 ai 420 followers in pochissimi minuti. Stessa cosa era successa anche alla fidanzata Helena Prestes, conosciuta all’interno della casa più spiata d’Italia: Proprio la modella brasiliana ha scritto oggi 3 luglio un post su X, che dichiara in questo modo: “Grazie a chi mi ha comprato qualche follower e sono arrivata a 500 K (facciamo conto che i miei clienti internazionali non sanno chi siete veramente pazzi e sono sempre numeri”. A distanza di alcune ore, ecco arrivare il duro sfogo di Javier Martinez su Instagram.

Javier Martinez sbotta su Instagram contro le persone che gli hanno acquistato i followers

Il pallavolista argentino ha scritto un lungo messaggio nelle sue storie di Instagram contro quelle persone che stanno comprando i followers al suo profilo. Javier Martinez ha voluto condannare pesantemente il gesto, scrivendo in questo modo: “Escogitare dei piani per dar fastidio, addirittura spendere dei soldi, oltre ad essere roba preoccupante è anche molto triste.” Il compagno di Helena Prestes ha poi aggiunto: “quindi non me la sento di arrabbiarmi ma piuttosto di consigliarvi di investire il vostro tempo in voi (studiando o andando in palestra) anzichè provare piacere nel tentare di fare del male, uccide l’anima e l’avvelena. Buona vita a tutti”. Nel frattempo, l’uomo è reduce da un evento sold out a Rimini dove ha preso parte ad una partita di beach volley a scopo benefico.