Shaila e Lorenzo, nuovo confronto al GF, lui ammette: “Sono ancora in confusione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono riconciliati al Grande Fratello ma tra loro ci sono ancora delle questioni in sospeso. Nelle scorse ore si sono confrontati nella casa più spiata dagli italiani e lui ha ammesso che ha ancora dei dubbi.

Alla fidanzata ha detto che è ancora in confusione, a detta sua devono parlare di molte cose ma preferirebbe farlo non appena usciranno. Si è chiesto come abbia fatto lei a mettere improvvisamente da parte il loro rapporto, lei gli ha però spiegato che è stata la crisi che stavano vivendo a spingerla a prendere le distanze. Si è però detta pronta a rispondere a tutte le sue domande quando saranno lontani dalla telecamere.

I dubbi di Lorenzo Spolverato infastidiscono Shaila Gatta al GF: cosa si sono detti durante il confronto

Di fronte ai dubbi del fidanzato Shaila Gatta è apparsa infastidita, le dispiace il fatto che lui continui a metterla in discussione, il gieffino però le ha detto che non si sentiva capito. Qualche ora dopo Lorenzo Spolverato si è riavvicinato alla ballerina e le ha detto che fuori dal Grande Fratello vuole conoscerla meglio e dare una nuova possibilità al loro amore.

Le parole di Lorenzo Spolverato hanno fatto molto piacere a Shaila Gatta, mentre erano nella zona beauty prima di baciarlo con passione ha detto al fidanzato che si fida di lui. Stasera verrà sicuramente dedicato spazio al loro ritorno di fiamma, cosa dirà la coppia? Non ci resta che attendere per scoprirlo.