Reazione a catena, vittoria senza ‘disturbo’ per le Trerapiste (vicine al record stagionale): siparietto all’Intesa Vincente su Paperino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quella del 3 luglio è stata un’altra puntata carica di adrenalina per le Trerapiste. Le attuali campionesse di Reazione a catena, alla loro 12esima avventura, stanno cercando di tenere duro all’interno del game show estivo, ormai vicinissime a ragguagliare il traguardo di un particolare record stagionale. Nel corso dell’Intesa Vincente, si è tenuto un siparietto simpatico, che ha visto protagoniste le attuali campionesse e che ha richiesto l’intervento di Pino Insegno.

Le Tie Break sfidano le Trerapiste nella puntata del 3 luglio 2025 di Reazione a Catena

Le Tie Break , così chiamate per lo sport che praticano, la pallavolo, sono state le sfidanti della puntata del 3 luglio 2025 di Reazione a Catena. Dopo aver tagliato il traguardo delle dodici permanenze, le Trerapiste hanno cercato di resistere ancora un po’ all’interno della nota trasmissione condotta da Pino Insegno.

Questa volta, le due Francesca e Virginia si sono misurate con altre tre ragazze, provenienti da Pisa, Chieti e Livorno: Giulia, Lorenza e la capitana Laura. Ne è venuta fuori una sfida a dir poco avvincente, tutta al femminile.

L’Intesa Vincente: il siparietto su Paperino

Terminate le prime sessioni di sfide, ecco che è giunto il fatidico momento dell’Intesa Vincente. Ancora una volta, sono state le Trerapiste a spuntarla, trovando ben sette parole. Le sfidanti, invece, ci sono andate vicino con le 5 terminologie individuate. Nel corso di questo gioco c’è stato un divertente siparietto tra le Trerapiste.

Tutto è cominciato quando, davanti alla parola ‘Paperino‘, due di loro hanno mandato in confusione la compagna con la loro definizione: Chi – amico – di – Topolino – Qui – Quo – Qua’. Virginia ha risposto ‘Paperone’, per poi girarsi verso le amiche e chiedere maggiori delucidazioni sulla frase che hanno formulato. ‘Non te la prendere con loro’ ha scherzato Pino Insegno, intervenendo.

Come è finita questa puntata

Dopo aver dimezzato un’ultima volta il montepremi (che era di 109 mila euro), le ragazze di Roma si sono ritrovate con appena 852 euro sul piatto. Per vincere questa piccola ma interessante cifra, Francesca e le sue amiche hanno dovuto trovare un collegamento fra ‘Rumore’ e ‘Permesso?’. Dopo averci riflettuto in lungo e in largo, vagliando svariate possibilità, alla fine la loro scelta è caduta sulla parola: ‘Disturbo’. Hanno vinto?

Le Trerapiste hanno vinto? Verso il record stagionale

Pino Insegno ha dapprima ascoltato le spiegazioni delle campionesse, poi ha mantenuto un po’ di suspense e, infine, ha rivelato il verdetto finale: hanno vinto! Con quest’altra vincita, il bottino è salito a 26.620 euro in gettoni d’oro.

Si tratta della settimana vittoria, per le Trerapiste, che si avvicinano sempre di più al record stagionale conseguito dai precedenti campioni di Reazione a Catena, i Tiri Liberi. Quest’ultimi, difatti, sono rimasti in gara per 14 puntate. Riusciranno le Trerapiste nell’impresa?