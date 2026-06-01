Pietro Delle Piane sul rapporto con Antonella Elia svela: “Siamo molto più sereni e felici”

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In che rapporti sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo il Grande Fratello Vip? Lui per ben due volte è approdato nella casa più spiata dagli italiani per avere un confronto con l’ex compagna e si erano promessi di rivedersi dopo il reality.

L’ex gieffina nei giorni scorsi ha svelato che l’incontro tra loro c’è stato subito, ma non c’è stata nessuna riconciliazione. La showgirl ha spiegato che continueranno a volersi bene, ma solo come amici. Ospite di Lisa Fusco nel programma ‘A tutto gossip’ anche lui si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sul loro confronto avvenuto lontano dai riflettori.

Pietro Delle Piane torna a parlare del suo rapporto con Antonella Elia: cosa è successo quando si sono rivisti dopo il GF Vip

L’attore ha raccontato che lui e l’ex compagno si sono rivisti il giorno dopo la finale, hanno parlato moltissimo e hanno spento insieme le candeline in occasione del suo compleanno. Ha poi svelato: “Posso dire che adesso siamo molto più sereni e felici. C’era bisogno di questo chiarimento per ritrovare la pace”. A parer suo dopo essere stati insieme per sei anni era giusto vedersi, parlare e abbracciarsi perché insieme hanno vissuto troppo per cancellare tutto.

Ad oggi non c’è stato nessun ritorno di fiamma ma non sa cosa potrebbe accadere in futuro. Pietro Delle Piane ha detto che oggi stanno bene cose e hanno preferito non dare delle etichette al loro rapporto. L’ex compagno di Antonella Elia ha aggiunto: “Una cosa è certa, siamo in ottimi rapporti e il bene resta“.