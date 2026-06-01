I Cesaroni – Il ritorno, stasera l’ultima puntata: Walter confessa il suo amore a Virginia? Giulio in crisi

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Va in onda stasera su Canale 5 l’ultima puntata de I Cesaroni – Il ritorno, per il finale della settimana stagione c’è stato un cambiamento, infatti verranno trasmessi due episodi e non un come è successo nelle scorse settimane.

Le anticipazioni svelano cosa succederà ai protagonisti e la curiosità dei telespettatori è davvero tanta. Il primo episodio si intitola ‘Tanto tuonò che piovve’. Cosa accadrà? Marco dopo aver confessato il tradimento a Virginia vivrà un momento davvero difficile perché non è più certo che quello con Eva sia stato solo un errore. La compagna dopo aver appreso i suoi dubbi ha deciso di accettare lo stage per stare qualche giorno lontana da casa e riflettere sul loro rapporto. La sua partenza però getterà il Cesaroni nello sconforto e questo lo spingerà a chiedersi cosa voglia davvero.

Spoiler I Cesaroni – Il ritorno, ultima puntata: Walter confessa i suoi sentimenti a Virginia? Anche Marco raggiunge la compagna ma…

Carlo all’inizio manterrà il segreto come le ha chiesto la figlia, ma sarà impossibile per lui gestire da solo questo peso, infatti si confiderà con Giulio. Quest’ultimo cercherà di sostenere il figlio in un momento così difficile e si occuperà anche di Adriano facendo di tutto per alleviare le tensioni che si sono create in famiglia. In preda ai sensi di colpa per i suoi errori Walter deciderà di raggiungere Virginia e confessarle di essersi innamorato di lei.

Nel 12esimo episodio intitolato ‘L’inizio della fine’ per Ines non sarà facile accettare che il figlio desideri essere più indipendente, Olmo vorrebbe partire da solo con Marta per vivere un’esperienza nuova. Le anticipazioni de I Cesaroni – Il ritorno rivelano che le sue ansie e le sue paure finiranno per influenzare anche il suo rapporto con Mimmo poco dopo essersi ritrovati. Walter raggiungerà Virginia ma poco dopo arriverà anche Marco e ciò che vedrà potrebbe far crollare le sue certezze. Nemmeno per Giulio sarà un momento facile, la storica attività di famiglia sarà a rischio. Lui prenderà in considerazione l’idea di vendere la bottiglieria. Lo farà davvero?