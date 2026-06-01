The 50 Italia, Tony Renda critica l’ex Jenny Guardiano: “Mi ha dipinto da subito come il carnefice”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tony Renda nei giorni scorsi ha fatto sapere che non riusciva più a riconoscere l’ex fidanzata, Jenny Guardiano, dopo la loro partecipazione a Temptation Island.

In più occasione ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per lei, però a detta sua ha preferito mettere fine alla loro storia d’amore per il suo bene. Il deejay potrebbe anche essere sincero, ma non ha certo scelto il momento più adatto per lasciare l’ex fidanzata, lo ha fatto proprio quando era più fragile ed è per questo che Jenny Guardiano nutre tanto risentimento nei suoi confronti.

Jenny Guardiano ha ostacolato il percorso di Tony Renda a The 50 Italia? Cosa ha detto il deejay dopo il reality

Entrambi hanno partecipato al nuovo reality di Prime Video e questo avrebbe influito sul percorso dell’uomo. Nel programma A tutto gossip ha infatti detto che non lo rendeva lucido il fatto che ci fosse anche l’ex fidanzata e questo ha ostacolato il suo gioco.

Tony Renda non ha molto gradito il comportamento di Jenny Guardiano, lui stesso ha detto: “Jenny mi ha dipinto fin da subito come il carnefice della situazione, come quello che aveva fatto del male a una ragazza”. Si riferisce al fatto che lei ha raccontato a The 50 Italia di essere stata lasciata dall’ex fidanzato il giorno in cui è morto suo padre. Da quel momento a detta sua ha giocato contro cinquanta nemici e questo lo ha reso molto teso. A prescindere da tutto, però, lui è soddisfatto del suo percorso anche se è convinto che sarebbe stato totalmente diverso senza questo ‘intoppo enorme’.