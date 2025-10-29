Anita Mazzotta in lacrime al Grande Fratello, lo sfogo: “Mi sento sola”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È un momento davvero difficile per Anita Mazzotta e nelle scorse ore è crollata al Grande Fratello. Tantissima è la sofferenza che sta provando per la perdita della madre, quando Omer e Rasha l’hanno raggiunta in giardino per confortarla non è riuscita a trattenere le lacrime.

La gieffina dopo la morte della madre è tornata nella casa più spiata d’Italia perché glielo aveva promesso, lì sperava di sentirsi in una bolla e di vivere con leggerezza ma non è facile farlo davvero. Non può fare a meno di provare dolore a causa del grave lutto che sta vivendo, ai suoi compagni di avventura ha ammesso di sentirsi sola. Si chiede chi si prenderà cura di lei quando uscirà dal Grande Fratello, l’unica persona che viveva per lei e alla quale poteva appoggiarsi era la madre ma lei non c’è più.

Anita Mazzotta crolla al Grande Fratello: la gieffina soffre per la perdita della madre

La gieffina ha ribadito che non ha nessuno fuori dalla casa, con il padre non ha nessun rapporto e sul fratello non può contare. Sia Omer che Rasha le hanno detto di non provare per forza ad essere forte, pensano che dovrebbe lasciarsi andare e pensare solo a se stessa.

I suoi compagni di avventura hanno cercato di confortarla, l’hanno abbracciata e le hanno assicurato che continueranno a starle accanto al Grande Fratello in questa fase così delicata della sua vita. Anita Mazzotta ha apprezzato molto la loro vicinanza e grazie a loro si è sentita meno sola.