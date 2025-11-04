Spettacolo Italia

Jonas Pepe duro contro Omer al Grande Fratello: “Sei falso”, anche Simone lo attacca

Omer Elomari è falso? Jonas Pepe e Simone si scagliano contro di lui al Grande Fratello, è caos nella casa più spiata d'Italia.

Sara Fonte4 Novembre 2025
Jonas Pepe duro contro Omer al Grande Fratello
Jonas Pepe e Omer Elomari (Collage screen Mediaset Infinity)
C’è stato l’ennesimo scontro tra Jonas Pepe e Omer Elomari durante la settima puntata del Grande Fratello, i due sin dall’inizio non perdono occasione per attaccarsi e insultarsi duramente.

Tra loro non c’è mai stata simpatia e col passare del tempo il loro rapporto continua a peggiorare nella casa più spiata dagli italiani. Ieri sera è venuto fuori il fatto che gli uomini della casa hanno provato a mettere in atto una strategia contro le donne che hanno chiamato ‘club della banana’. Ascanio però ha fatto notare che Omer Elomari ha fatto il doppio gioco durante la settimana al Grande Fratello.

Omer Elomari è falso? Jonas Pepe e Simone si scagliano contro di lui al Grande Fratello

In diretta Omer Elomari ha provato a giustificarsi dicendo che ha subito detto loro che sono fregati perché non è possibile giocare con le donne. Lui pensa che siano molto più intelligenti di loro in questo gioco.

A quel punto è intervenuto Jonas Pepe lanciando l’ennesima accusa contro il gieffino, queste le sue parole: “Abbiamo sempre detto che lui va con la maggioranza. Prima ero io il nemico e adesso va con gli altri, Io è dall’inizio che dico che è falso“. Omer ha più volte detto che questo è il gioco del Grande Fratello, nella casa però anche Simone lo ha attaccato dicendo che il suo si chiama gioco della falsità.

