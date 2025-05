Isola dei famosi, duro scontro tra Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti: “Sei bugiarda”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Altri malumori nelle scorse ore all’Isola dei famosi, reality condotto su Canale 5 da Veronica Gentili, questa volta lo scontro è scoppiato tra Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti.

La Fabiani ha rivelato agli autori del programma che è stato Mirko ad aiutare i giovani ad accendere il fuoco. Secondo Teresanna Pugliese ha fatto bene a dire la verità, allo stesso tempo però l’ha accusata di essere falsa. Dopo aver detto che non si era accorto della sua presenza Mirko è sbottato contro Alessia Fabiani dicendo che doveva farsi i fatti suoi. Lei, però, ha replicato dicendo che si trova in una comunità e non rischia a causa sua di non mangiare.

Acceso battibecco tra Patrizia Rossetti e Alessia Fabiani all’Isola dei famosi: cosa è successo in Honduras

In merito all’accaduto ha detto la sua anche Patrizia Rossetti all‘Isola dei famosi, che ha sostenuto di non aver visto Mirko aiutare i giovani ad accendere il fuoco, Alessia Fabiani a quel punto si è scagliata duramente contro di lei. Queste le sue parole: “Quanto sei bugiarda, hai pure detto che avevi paura che ci mettesse nei casini. L’ha visto Paolo, l’hai visto tu e l’ho visto io“.

Dopo le accuse della Fabiani è scoppiato uno scontro tra le due naufraghe, la Rossetti ha smentito quanto detto da Alessia dicendo che non ha detto la verità. Mario Adinolfi ha invitato i suoi compagni di avventura a decidere un codice di comportamento. Nel frattempo, Vallesi ha dato ragione ad Alessia Fabiani confermando che Mirko dopo essersi allontanato con un legno è tornato dicendo di aver fatto una sciocchezza.