Jessica Morlacchi all’Isola dei famosi? Parla lei: “Mi farebbe impazzire ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ospite ieri a Pomeriggio Cinque Jessica Morlacchi ha commentato l’attuale edizione dell’Isola dei famosi, reality condotto per la prima volta da Veronica Gentili su Canale 5.

La cantante, che si è aggiudicata nei mesi scorsi la vittoria del Grande Fratello, approderebbe in Honduras nei panni di naufraga? A questa domanda ha replicato dicendo che fare un’esperienza simile la farebbe impazzire dal momento che è una persona molto legata alla natura. Ha però fatto sapere che lei non mangia pesce e non riuscirebbe mai ad uccidere un animale con le sue mani. A Myrta Merlino Jessica Morlacchi ha poi detto: “Farei la fame. C’è il riso lo so, ma no, non la farei“.

Per chi tifa Jessica Morlacchi tra i naufraghi dell’Isola dei famosi? Cosa ha detto l’ex gieffina

La talentuosa cantante aveva già detto di non essere interessata al momento ad altri reality, per lei partecipare al Grande Fratello era un sogno ma ora vuole tornare a dedicarsi alla musica. In una recente intervista concessa a SuperGuidaTv parlando dell’attuale edizione dell’Isola dei famosi ha rivelato per chi fa il tifo.

Jessica Morlacchi ha fatto sapere che le piace molto Antonella Mosetti, fa il tifo per lei, conosce anche suo fratello e pensa che siano persone deliziose. L’ex gieffina, però, fa il tifo anche per Paolo Vallesi perché a detta sua se lo merita, i due hanno partecipato insieme a Ora O Mai Più.