Antonella Mosetti in lacrime all’Isola, Simona Ventura ammette: “Ci siamo molto combattute, però…”

Ieri sera durante la diretta della seconda puntata dell’Isola dei famosi Antonella Mosetti ha avuto un crollo emotivo. Quando Pierpaolo Pretelli ha fatto notare a Veronica Gentili che la naufraga era scoppiata in lacrime lei ha cercato di rassicurarla e l’ha invitata a resistere.

La nota showgirl in lacrime ha fatto sapere che faceva fatica anche a parlare e ha ammesso che non è ancora riuscita ad elaborare la recente morte del padre. Alla conduttrice ha detto che non riesce a dormire, si sente esaurita e sta molto male. Veronica Gentili le ha ricordato che all’Isola dei famosi vuole mostrare un lato di lei che in molti non conoscono, le ha anche detto che è forte.

Simona Ventura parla degli attriti con Antonella Mosetti e commenta il suo percorso all’Isola: cosa ha detto l’opinionista

Durante il crollo emotivo della showgirl è intervenuta anche Simona Ventura, che ha ammesso di aver avuto degli attriti in passato con la naufraga. Rivolgendosi ad Antonella Mosetti ci ha tenuto a farle sapere che capisce la sua disperazione, anche lei ha partecipato al reality e sa cosa si prova.

L’opinionista subito dopo ha detto alla Mosetti che sta apprezzando molto il suo percorso all’Isola dei famosi. Queste le sue parole: “Questa Antonella la amiamo moltissimo. Noi ci siamo molto combattute, però devo dire che non pensavo tu avessi questo lato che mi fa amare di te tutto“.