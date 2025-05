Isola dei famosi, Carly Tommasini si è ritirata: “Ho avuto un problema abbastanza grave”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è stato il settimo ritiro ieri sera all’Isola dei famosi, questa volta si è trattato di Carly Tommasini, lei stessa durante la diretta tramite un collegamento ha spiegato i motivi della sua decisione.

L’ex naufraga ci teneva moltissimo a continuare il suo percorso in Honduras, non ha infatti abbandonato il reality condotto da Veronica Gentili per fame e per le difficili condizioni di sopravvivenza. A costringerla a prendere la decisione di ritirarsi è stato infatti un grave problema di salute che non le ha lasciato altra scelta.

Carly Tommasini spiega perché ha dovuto abbandonare l’Isola dei famosi

L’ex naufraga ha fatto sapere di aver avuto un primo problema due settimane fa ma pensava che si sarebbe risolto. Invece, dopo la puntata ha fatto i conti con un grave problema di salute ed è stata portata subito in ospedale.

Alla conduttrice Carly Tommasini ha detto: “Abbiamo convenuto che siccome il mio corpo in questo momento è molto debole devo sospendere il mio percorso a L’Isola”. Veronica Gentili ha fatto sapere che l’ex naufraga ha avuto un’infezione in una parte del corpo molto delicata che rappresenta per lei la battaglia di vita fatta per definire la sua identità e le ha augurato di riprendersi al più presto.