Isola dei famosi, Nunzio dopo il ritiro: “Decisione difficile, non chiamatela resa”

Nei giorni scorsi Nunzio Stancampiano ha deciso di abbandonare l’Isola dei famosi perché si è reso conto che non riusciva più ad affrontare con serenità la difficile permanenza in Honduras.

L’ex naufrago nelle scorse ore ha rotto il silenzio sui social, dove ha commentato il suo ritiro dal reality. Tra le varie cose ha detto: “Non chiamatela resa. Lasciare l’Isola è stata una delle scelte più difficili, ma anche una delle più vere della mia vita. Non ho mollato: mi sono ascoltato”. A detta sua ha partecipato all’Isola dei famosi con entusiasmo, senza la paura di mettersi in gioco e ha dato tutto se stesso.

Sui social Nunzio Stancampiano commenta il suo ritiro all’Isola dei famosi

L’ex naufrago sui social ha fatto sapere di aver capito in Honduras che è quella con se stessi la sfida che conta davvero e lui ha scelto se stesso, ha scelto di non spegnere la luce che da sempre lo caratterizza. All’Isola dei famosi ha sentito moltissimo la mancanza della sua famiglia e non voleva permettere alla solitudine e alla stanchezza di toglierli il sorriso.

Nunzio Stancampiano all’Isola dei famosi dopo aver fatto un bilancio ha capito che le vere priorità non si misurano in prove vinte, visibilità e minuti in televisione. Ha poi concluso dicendo: “Si misurano in pace interiore, in rispetto per sé stessi, in amore per chi ti aspetta a casa con il cuore in mano”