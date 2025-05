Isola dei famosi, altri ritiri in vista: due naufraghe non stanno bene

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’attuale edizione dell’Isola dei famosi sta prendendo una piega sempre più spiacevole a causa dei troppi ritiri e sembra che a breve altri due concorrenti potrebbero abbandonare il reality condotto su Canale 5 da Veronica Gentili.

La redazione sta correndo ai ripari facendo sbarcare nuovi naufraghi in Honduras, ma questo potrebbe non essere sufficiente dal momento che le difficili condizioni sull’Isola stanno mettendo a dura prova molti dei concorrenti e che questo potrebbe causare altri abbandoni. Nelle scorse ore Gabriele Parpiglia a 100% Parpiglia ha fatto sapere che due naufraghe nelle prossime ore potrebbero lasciare in modo definitivo Playa Dos.

Due naufraghe non stanno bene all’Isola dei famosi: si ritireranno?

Il noto giornalista ha fatto sapere che le due naufraghe non stanno bene ed è per questo motivo che potrebbero decidere di abbandonare l’Isola dei famosi. Ha fatto notare che mai come quest’anno ci sono così tanti concorrenti che lasciano il gioco ed è una cosa spiacevole perché causa molti problemi a chi lavora.

Gabriele Parpiglia ha aggiunto: “Quando uno se ne va è un danno enorme, dovete pensare che poi la produzione deve sostituire con altri naufraghi che devono fare di corsa visite, vaccini, controlli”. Ha poi detto che bisogna trovare persone pronte fisicamente e che siano disponibili e questo non è affatto semplice.