Antonella Mosetti ha abbandonato l’Isola dei famosi: l’indiscrezione

Nelle scorse ore si era già parlato del fatto che un altro naufrago avesse manifestato il desiderio di abbandonare l’Isola dei famosi, a quanto pare ad aver avuto una forte crisi nella notte è stata Antonella Mosetti.

La nota showgirl sin dai primi giorni è apparsa molto sofferente in Honduras a causa delle difficili condizioni in cui lei e i suoi compagni di avventura si sono ritrovati a vivere. In più occasioni era crollata e aveva fatto sapere che stava seriamente pensando di tornare a casa, anche se il fratello era convinto che alla fine sarebbe rimasta in gioco.

Isola, Antonella Mosetti ha deciso di ritirarsi: cosa aveva detto nei giorni scorsi

Qualche giorno fa visibilmente provata la naufraga parlando con alcuni suoi compagni di avventura aveva rivelato che le girava la testa e aveva voglia di piangere. Si era detta esausta e pensava fosse inutile continuare ad insistere perché ognuno ha i propri limiti. Tra le varie cose durante lo sfogo aveva anche detto: “Non ce la faccio più, non penso che lasciare significhi essere deboli. Alla nostra età andarsene vuol dire semplicemente non voler accettare certe condizioni”.

Prima di lei altri cinque naufraghi si sono già ritirati all’Isola dei famosi, Davide Maggio dopo aver definito l’attuale edizione del reality una ‘carneficina’ ha svelato: “A salutare baracca e burattini è Antonella Mosetti, che ha deciso di ritirarsi dal reality di Canale 5 e tornare il prima possibile in Italia“.