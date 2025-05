Isola dei famosi, due naufraghe lasciano il gioco temporaneamente: cosa è successo in Honduras

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Troppi ritiri quest’anno all’Isola dei famosi, infatti la redazione del reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5 sta cercando di salvare l’attuale edizione con nuovi ingressi che avverranno nei prossimi giorni.

Intanto, nelle scorse ore altre due naufraghe hanno lasciato il gioco, questa volta però non si tratta di un abbandono ufficiale ma solo di una situazione temporanea. Cosa è successo in Honduras? Entrambe non si sono sentite bene e sono state portate dal medico, si tratta di Teresanna Pugliese e Carly Tommasini.

Carly e Teresanna lasciano l’Isola dei famosi per accertamenti medici: cosa è successo

Un comunicato reso noto dalla produzione del reality nelle scorse ore ha fatto sapere che dopo aver detto a Dino che non si sentiva bene e che era preoccupata per la sua situazione, Carly Tommasini è stata portata dal medico per fare degli accertamenti. Anche Teresanna Pugliese è stata visitata da un medico, ma la sua situazione era meno grave ed è tornata dai suoi compagni di avventura dopo qualche ora.

Durante un confessionale all’Isola dei famosi la naufraga ha fatto sapere che non vedeva l’ora di riabbracciare soprattutto Chiara, che considera una sorella minore. Lei pensa che il suo ritorno non ha reso felici tutti ma non gli importa, a detta sua nulla la spaventa ed è felice di essere tornata in gioco.