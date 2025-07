Isola, anche Dino Giarrusso in ospedale: l’ex naufrago ha due costole rotte

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’esperienza di Dino Giarrusso all’Isola dei famosi si è conclusa durante la semifinale del reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5.

L’ex naufrago ci teneva tanto ad arrivare in finale, durante il suo percorso non si è mai arresto nonostante le difficoltà fossero tante. Alcuni suoi ex compagni di avventura nei giorni scorsi hanno fatto sapere di essere finiti in ospedale dopo il reality, anche lui ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute.

Anche Dino Giarrusso va in ospedale dopo l’Isola dei famosi, cosa ha detto l’ex naufrago

Ospite a Casa Lollo l’ex naufrago ha rivelato che anche lui dovrà recarsi in ospedale perché dopo la prova del serpente ha riscontrato un problema fisico. Queste le sue parole: “Ho un grande dolore alle costole, credo di averne una o due fratturate, andrò al pronto soccorso a farmi dei raggi”. Ha poi fatto sapere che ha diversi acciacchi, sull’Isola il medico gli ha detto che in rapporto alla sua composizione fisica è il concorrente che ha perso più chili.

Dino Giarrusso riferendosi alle difficoltà affrontate all’Isola dei famosi ha detto che lì non si mangia davvero. Ogni giorno mangiavano 25 grammi di riso a pranzo e la stessa quantità a cena, qualche cocco e un po’ di pesce quando riuscivano a pescare. Ha poi aggiunto: “La fame era il grosso punto del programma“.