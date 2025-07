Loredana Cannata in ospedale dopo l’Isola dei famosi: “Mi hanno ricoverata in cardiologia”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mario Adinolfi non è stato l’unico ad aver avuto un malore dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei famosi, anche Loredana Cannata si è sentita male.

È stata lei stessa ad aggiornata i suoi fan su Instagram mostrandosi in ospedale. L’ex naufraga ha raccontato che dopo essere tornata a casa non riusciva a respirare e ha deciso di andare al pronto soccorso per farsi controllare dal momento che la sua ‘fame d’aria’ non migliorava.

Loredana Cannata ricoverata in ospedale dopo l’Isola dei famosi: cosa ha detto l’ex naufraga sui social

Ai suoi follower l’ex naufraga ha spiegato di essersi sottoposto ad analisi e prelievi per dieci ore in ospedale, poi l’hanno ricoverata in cardiologia per fare altri esami che riguardano anche le coronarie e il cuore.

Loredana Cannata ha aggiunto: “Per ironia della sorte, sono su un’altra isola, l’isola Tiberina, nell’ospedale che ora si chiama Gemelli Isola”. L’ex naufraga ha concluso dicendo che le hanno dato un sacco in ospedale per mettere le sue cose e stavano per darle riso in bianco a pranzo, poi però hanno cambiato e le hanno dato pasta all’olio.