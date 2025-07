Isola dei famosi Dino Giarrusso, lo sfogo prima della finale: “Non sono uno stratega”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dino Giarrusso è stato eliminato durante la semifinale dell’Isola dei famosi, stasera però sarà presente in studio durante la finale del reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5.

A poche ore dall’ultima puntata si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni in merito al percorso vissuto in Honduras. L’ex naufrago tra le varie cose ha detto: “Non ho mai visto un reality, non sono uno stratega. Sono caduto in molte trappole, sono rimasto me stesso. Amo dire al verità e ciò che penso”. A detta sua sull’isola ha provato a portare l’amore per la cultura, lo studio e la conoscenza e ha ringraziato anche chi lo ha criticato perché lo ha aiutato a crescere.

Le prime parole di Dino Giarrusso dopo l’eliminazione all’Isola dei famosi

L’ex naufrago durante il suo ‘sfogo’ ha fatto sapere che non ringrazia invece chi lo ha insultato perché gli insulti sono solo bullismo online e non servono a niente. Tra le varie cose ha poi detto che sull’isola manca tutto, non solo il cibo ma anche gli affetto, potersi lavare, leggere e molto altro ancora.

Dino Giarrusso pensa che quando ti manca tutto e vivi con fatica e privazioni si capisce quanto è prezioso ciò che si ha nella vita normale, lui stesso ha spesso sbagliato dando tutto per scontato. In merito alla lite scoppiata in una delle ultime puntate dell’Isola dei famosi ha invece detto: “Mi scuso con Omar, Cristina e tutti i naufraghi. Silvio Berlusconi non sarebbe stato contento dello spettacolo che abbiamo dato, mi scuso anche con la rete”.