Helena Prestes si scaglia contro Lorenzo al GF: “È in finale solo perché ha fatto delle strategie”

È stata una puntata ricca di colpi di scena quella di ieri sera del Grande Fratello, durante la diretta ci sono stati diversi scontri ed Helena Prestes per l’ennesima volta ha duramente criticato Lorenzo Spolverato.

Chiara Cainelli si è ritrovata al centro di molte critiche e accuse nel corso della 37esima puntata, Javier Martinez si è detto certo che non sia sincera nei confronti di Alfonso D’Apice. Dallo studio l’ex gieffino come sempre ha preso le difese della fidanzata dicendo che crede in lei e nel loro rapporto. Ha avuto da ridire anche nei confronti di Lorenzo Spolverato per averla coinvolta nelle sue dinamiche con Shaila e ha attaccato Jessica Morlacchi perché a parer suo è stata cattiva e offensiva.

Lorenzo Spolverato finalista del GF grazie alle sue strategie? Helena Prestes lo critica

Ieri sera nella casa più spiata d’Italia anche Lorenzo Spolverato ha preso le difese di Chiara Cainelli, scagliandosi soprattutto contro Stefania Orlando. Tra le varie cose ha detto: “Sei una vipera. Io non prendo in giro nessuno perché se no non sarei in finale, sono sincero e le cose le pago tutte”.

Durante il battibecco scoppiato tra la showgirl e il gieffino è intervenuta Helena Prestes che ha subito preso le difese di Stefania. A Lorenzo ha detto che non può fare in questo modo, non può urlare contro la Orlando cercando di passare per buono con lo scopo di far passare lei come la cattiva di turno. Ci ha tenuto poi a ricordargli che lui per primo non ha mai rispettato né Iago né Luca e ieri sera a parer suo non ha rispettato nemmeno MariaVittoria. La modella brasiliana ha continuato a criticare il suo comportamento, dopodiché ha aggiunto: “Lui è in finale solo perché ha fatto delle strategie”.