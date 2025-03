Alfonso D’Apice contro Lorenzo al GF: “Hai messo in mezzo Chiara tra te e Shaila per creare dinamiche”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi Alfonso D’Apice aveva chiaramente detto di aver cambiato opinione nei confronti di Lorenzo Spolverato e non ha affatto gradito il fatto che abbia coinvolto la sua fidanzata nelle vicende tra lui e Shaila Gatta. Ieri sera nel corso della 37esima puntata del Grande Fratello c’è stato un confronto tra loro nello studio del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

L’ex gieffino ha accusato il modello milanese di aver alimentato la gelosia di Shaila nei confronti di Chiara Cainelli solo per creare nuove dinamiche. Ha poi aggiunto: “Giusto che crei le tue dinamiche vere o false che siano, ma quando ci metti in mezzo una terza persona le cose negative o positive se le prende pure lei”. Lorenzo Spolverato si è subito difeso dicendo di non aver coinvolto di proposito la sua fidanzata. A detta sua se lei è presente nei loro discorsi è perché ci vuole stare.

Alfonso D’Apice attacca Lorenzo Spolverato nello studio del GF: il gieffino lo rassicura

Il fidanzato di Chiara Cainelli continua ad essere convinto che Lorenzo Spolverato al Grande Fratello stia solo recitando per cercare di catturare l’attenzione dei telespettatori. Lui però gli ha chiesto di dirgli dove a parer suo starebbe recitando e quando gli avrebbe mancato di rispetto.

Il gieffino subito dopo ha voluto anche rassicurare Alfonso D’Apice dicendogli che non prova alcun interesse nei confronti di Chiara. Queste le sue parole: “Io ho un rapporto con Chiara che è di amicizia. Devi stare tranquillo, io amo Shaila“.