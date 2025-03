Chiara Cainelli ha usato Alfonso al GF? Le accuse di Javier: “Ha cavalcato l’onda, non è sincera”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Chiara Cainelli e Javier Martinez non si sopportano al Grande Fratello e non fanno nulla per nasconderlo, in più occasioni infatti si sono criticati e attaccati. Nei giorni scorsi lui si è lasciato sfuggire dure accuse nei confronti della gieffina mentre era in confessionale, pensa che non sia sincera con Alfonso D’Apice.

Durante un confessionale il pallavolista argentino riferendosi a Chiara Cainelli ha detto che gli sembra una ragazza abituata a sentirsi sempre la regina della situazione e a lui non sono mai piaciute questo tipo di ragazze un po’ altezzose. Javier Martinez ha anche messo in dubbio il sentimento che lei dice di provare per Alfonso D’Apice, pensa che abbia cavalcato l’onda al Grande Fratello dopo aver capito che era un personaggio forte.

Chiara Cainelli finge con Alfonso D’Apice? L’ex gieffino replica alle accuse di Javier Martinez

Nella casa più spiata dagli italiani Javier Martinez si è detto convinto che Chiara Cainelli darà un calcio nel sedere ad Alfonso D’Apice dopo il Grande Fratello. Ha anche detto: “Io non la vedo sincera al 100% nei confronti di Alfonso”.

Ieri sera durante la diretta l’ex gieffino napoletano dallo studio ci ha tenuto a replicare alle insinuazioni di Javier Martinez. All’amico ha detto che rispetta la sua opinione però crede molto in Chiara e nel loro rapporto. Ha poi aggiunto: “E’ vero che pure io spesso ho parlato male di Helena e non ti dico di non farlo con Chiara, ma ho sento alcune offese un po’ pesanti, cose che a me hanno fatto male”.