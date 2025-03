Helena Prestes e il difficile rapporto con la madre, al GF svela: “Non mi ha più voluto parlare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel 2023 Helena Prestes ha partecipato all’Isola dei famosi, dopo il reality la madre ha deciso di interrompere totalmente il loro rapporto. Il motivo? A parlare della loro rottura è stata proprio la gieffina nella notte al Grande Fratello, mentre si confidava con Zeudi Di Palma si è lasciata sfuggire rivelazioni davvero toccanti che hanno spiazzato tutti.

La modella brasiliana ha raccontato che il suo ex fidanzato le aveva chiesto di fare un figlio dopo l’Isola dei famosi. Lei disse quindi alla madre che ogni mese non avrebbe più potuto mandarle i soldi perché doveva metterli da parte dal momento che aveva deciso di diventare mamma. La donna però non è stata felice per lei, al contrario l’ha attaccata e ha chiuso con la figlia. Queste le parole della gieffina: “Da quel momento lei non mi ha mai voluto parlare. Mi diceva che io mi ero montata la testa e che non le volevo mandare i soldi. Questo è stato il motivo della rottura“.

Helena Prestes e il doloroso racconto sulla madre: cosa è successo quando la gieffina ha provato a riconciliarsi con la donna

Pochi mesi dopo l’Isola dei famosi Helena Prestes è tornata single e quando l’ex fidanzato l’ha lasciata ha provato a recuperare il suo rapporto con la madre. Al Grande Fratello ha raccontato di essere andata in Brasile, la madre però era sparita. Provò anche a chiamare la zia ma fu inutile, la sorella di sua madre infatti le disse solo che stava bene ma che non voleva parlare con lei.

La zia di Helena Prestes non le ha nemmeno dato il nuovo numero di telefono della madre perché era stata lei a chiederle di non farlo. Scossa e visibilmente triste a Zeudi Di Palma ha poi detto: “Io cercavo almeno di parlarle, ho solo saputo che era viva. Però non mi parla“.