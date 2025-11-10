Grande Fratello, scoppia la lite tra Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto: “Mi hai preso per i capelli”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi momenti di tensione al Grande Fratello, a causa di qualche scherzo poco gradito è scoppiato un acceso litigio tra Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara che le ha fatto allontanare ancora di più.

Tra le due gieffine non è nato un particolare legame nella casa più spiata dagli italiani e quello che è successo nei giorni scorsi ha aumentato ancora di più il loro distacco. Mentre Francesca scherzava con Jonas e Giulia hanno provato a coinvolgere anche Donatella ma la situazione ha preso una piega spiacevole. I gieffini cercavano di bloccarla e le hanno gettato aria calda in faccia con il phon, lei visibilmente infastidita ha avuto una reazione aggressiva.

Donatella Mercoledisanto ha tirato i capelli a Francesca Carrara: le due gieffine litigano nella casa

Dopo quello che è successo Francesca Carrara non ha più salutato la gieffina, lei le ha quindi chiesto delle spiegazioni nella casa. Lei tra le varie cose ha detto: “Un conto è giocare senza mani, un altro è reagire usando le mani. Mi hai preso per i capelli, sono gesti brutti che non si fanno”. A detta sua è permalosa e dopo averlo capito non giocheranno più con lei.

Come ha replicato Donatella Mercoledisanto? La gieffina ha cercato di giustificare il suo gesto dicendo che in quel momento le stava chiedendo aiuto. A detta sua prima di tirarle i capelli ha provato a tirarla per il braccio ma Francesca Carrara non capiva che la sua era una richiesta di aiuto. Tra le varie cose ha detto: “Ho sbagliato, ti chiedo scusa per il gesto dei capelli. Però mi mancava l’aria, soffro di claustrofobia, mentre tu mi puntavi il phon in faccia“.