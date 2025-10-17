Francesca Carrara ha abbandonato il Grande Fratello per ‘motivi personali’: il comunicato
L'abbandono di Francesca Carrara non è definitivo, la gieffina tornerà nella casa del Grande Fratello, cosa si legge nel comunicato.
C’è stato un altro abbandono al Grande Fratello, dopo l’improvvisa uscita di Anita Mazzotta anche Francesca Carrara ha lasciato la casa più spiata dagli italiani.
Fino a poche ore fa sembrava che andasse tutto bene, la gieffina era tranquilla mentre chiacchierava con i suoi compagni di avventura. Cosa le è successo all’improvviso? Non sono stati rivelati molti dettagli in merito alla sua uscita, la redazione del Grande Fratello tramite un comunicato ha svelato: “Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la casa per motivi personali“.
L’abbandono di Francesca Carrara non è definitivo: la gieffina tornerà nella casa del Grande Fratello
Al momento non è noto cosa sia successo fuori dalla casa più spiata d’Italia per spingere la gieffina ad uscire. A differenza di Anita Mazzotta però il suo abbandono non è definitivo, nel comunicato infatti si legge che la sua assenza è momentanea.
Francesca Carrara, che sta condividendo l’esperienza televisiva con il figlio Simone De Bianchi, tornerà presto nella casa del Grande Fratello. Non è ancora chiaro quando tornerà, ma sembra una certezza il fatto che continuerà il suo percorso nella casa insieme agli altri concorrenti del reality condotto su Canale 5 da Simona Ventura.