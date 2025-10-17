Francesca Carrara ha abbandonato il Grande Fratello per ‘motivi personali’: il comunicato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è stato un altro abbandono al Grande Fratello, dopo l’improvvisa uscita di Anita Mazzotta anche Francesca Carrara ha lasciato la casa più spiata dagli italiani.

Fino a poche ore fa sembrava che andasse tutto bene, la gieffina era tranquilla mentre chiacchierava con i suoi compagni di avventura. Cosa le è successo all’improvviso? Non sono stati rivelati molti dettagli in merito alla sua uscita, la redazione del Grande Fratello tramite un comunicato ha svelato: “Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la casa per motivi personali“.

L’abbandono di Francesca Carrara non è definitivo: la gieffina tornerà nella casa del Grande Fratello

Al momento non è noto cosa sia successo fuori dalla casa più spiata d’Italia per spingere la gieffina ad uscire. A differenza di Anita Mazzotta però il suo abbandono non è definitivo, nel comunicato infatti si legge che la sua assenza è momentanea.

Francesca Carrara, che sta condividendo l’esperienza televisiva con il figlio Simone De Bianchi, tornerà presto nella casa del Grande Fratello. Non è ancora chiaro quando tornerà, ma sembra una certezza il fatto che continuerà il suo percorso nella casa insieme agli altri concorrenti del reality condotto su Canale 5 da Simona Ventura.