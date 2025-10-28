Grande Fratello, il passato drammatico di Donatella Mercoledisanto: le rivelazioni sul padre commuovono

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al Grande Fratello è venuto a galla il doloroso passato di Donatella Mercoledisanto ed è davvero ingombrante, tantissima infatti è stata la sofferenza che ha provato durante la sua infanzia.

Figlia di un pentito di mafia la gieffina ha vissuto momenti molto difficili e dolorosi che l’hanno costretta a crescere troppo in fretta. Lei stessa ha detto che non è mai stata una bambina, il padre non è mai stato presente e a causa sua ha affrontato troppe preoccupazioni. Donatella Mercoledisanto ha fatto sapere che aveva delle dipendenze, è stato anche in carcere e lei era costretta a fare i conti con i pregiudizi della gente.

Donatella Mercoledisanto in lacrime al Grande Fratello: cosa ha raccontato sul padre

La gieffina ha raccontato che il padre le ha anche rubato dei soldi quando era solo una bambina, sempre a causa della sua dipendenza. Lei aveva vinto una borsa di studio a scuola ed era molto felice, quando consegnò la busta alla madre i soldi non c’erano più, li aveva presi il padre. Lei era molto arrabbiata con la madre, le chiedeva perché non lo lasciava invece di far vivere alla loro famiglia continui dispiaceri e preoccupazioni, lei però lo amava troppo.

Fino all’età di quindici anni non è mai stata serena, poi ha incontrato il marito Andrea e la sua vita è cambiata. A detta sua è stata ripagata di tutta la sofferenza provata, la sua famiglia infatti è la cosa più bella che la vita le abbia regalato. Donatella Mercoledisanto ha poi rivelato di aver pianto quando suo padre è morto, lei aveva 18 anni ma non sa se quelle lacrime erano di dolore o sollievo perché era finita. Ieri sera al Grande Fratello ha ricevuto una sorpresa totalmente inaspettata, la madre è entrata nella casa. Il loro rapporto è sempre stato complicato, la donna però ha assicurato che cambierà dopo il reality.