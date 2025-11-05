Donatella Mercoledisanto, nuove rivelazioni sulla dolorosa infanzia al GF: “Ho visto cose brutte che…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al Grande Fratello durante una chiacchiera con Giulia nelle scorse ore Donatella Mercoledisanto si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni sulla dolorosa infanzia.

A causa della dipendenza del padre e del suo coinvolgimento nella malavita la gieffina ha sofferto molto quando era piccola ed è stata costretta a crescere in fretta e ad essere forte anche quando non lo era. L’uomo non era presente, però ha potuto contare sull’affetto e il sostegno degli zii. Tra le varie cose Donatella Mercoledisanto ha detto che non è bello quando le vengono in mente certe scene, ha poi aggiunto: “Ho visto cose brutte che una bambina non doveva vedere”.

Il dolore di Donatella Mercoledisanto per l’infanzia difficile: cosa ha detto al Grande Fratello

Nella casa più spiata dagli italiani la gieffina non è riuscita a trattenere le lacrime, a Giulia ha detto che non può dimenticare tutto quello che la suocera ha fatto per lei. La madre di suo marito era molto impegnata ma c’era sempre per lei.

Parlando del padre ha poi detto che la droga cambia le persone, cambia la vita di chi sta intorno e lascia brutte ferite. Donatella Mercoledisanto ha anche ribadito che lei è stata forte perché doveva esserlo per forza. È ancora forte il dolore che ha dentro di sé, soprattutto perché non è riuscita ad avere un vero rapporto con il padre nei pochi anni che sono stati insieme.