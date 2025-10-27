Donatella Mercoledisanto in preda allo sconforto al Grande Fratello, il motivo? C’entra la famiglia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse ore Donatella Mercoledisanto ha avuto un momento di sconforto al Grande Fratello e si è sfogata in giardino con Anita. Perché si è lasciata travolgere dalla tristezza dopo essere rientrata nella casa più spiata dagli italiani?

La gieffina sente la mancanza della sua famiglia ed è per questo che inevitabilmente si è mostrata malinconica. Alla compagna d’avventura ha detto che suo marito, Andrea, si spegne quando sono lontani e non può fare a meno di rattristarsi al pensiero di aver lasciato lui e i figli da soli. Anita ha provato a tirarla su dicendole che i familiari la guardano da casa con grande affetto e sono orgogliosi di lei.

Donatella Mercoledisanto non trattiene la lacrime al Grande Fratello: lo sfogo della gieffina

La gieffina è apparsa preoccupata, riferendosi alla lettera che il marito le ha scritto ha detto ad Anita che non c’erano molti dettagli quindi non sa cosa sta succedendo fuori dalla casa. Lei pensa che non le dicono nulla altrimenti lascerebbe il reality, Anita però l’ha rassicurata dicendo che se ci fosse qualche problema la sua famiglia glielo direbbe sicuramente.

La ragazza le ha ricordato di essersi presa cura della sua famiglia per trent’anni ed è giusto che ora dedichi un po’ di tempo a se stessa e che si goda questa esperienza al Grande Fratello. Alla gieffina Donatella Mercoledisanto ha detto: “Andrea mi vuole a casa, mi sento svuotata”, Anita però ha continuato a confortarla dicendole che anche i momenti di malinconia e fragilità fanno parte del percorso nella casa.