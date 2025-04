Grande Fratello, prime parole di Helena Prestes dopo la finale: “Nella vita si vince anche altro”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della 18esima edizione del Grande Fratello, il suo infatti è stato uno dei percorsi più seguiti e apprezzati.

Spesso si è ritrovata al centro di molte critiche e polemiche, nella casa più spiata d’Italia si è resa protagonista di moltissime dinamiche sia positive che negative ma in molti facevano il tifo per lei. Erano in tanti a pensare che avrebbe trionfato proprio lei ieri sera durante la finale del Grande Fratello ma dopo aver spento le luce della casa insieme a Jessica Morlacchi è stata battuta al televoto flash dalla cantante.

Helena Prestes non ha vinto il Grande Fratello: la reazione della gieffina dopo la finale

La modella brasiliana si è classificata seconda al Grande Fratello ma ci ha tenuto subito a precisare di essere molto felice. Crede di aver fatto un bel percorso ed è rimasta molto colpita dall’affetto e dal sostegno che i fan le hanno manifestato.

Ieri sera dopo la finale del reality ha ringraziato tutti coloro che hanno tifato per lei, dopodiché ha aggiunto: “Mi sento anche io vincitrice, perché nella vita si vince anche altro, e io ho vinto il vostro amore, l’amore e l’amicizia“. Helena Prestes ha anche detto che è vera l’amicizia nata con Jessica Morlacchi nella casa e pensa che sia un esempio per tutti.