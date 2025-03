Nuove riflessioni di Helena Prestes su Zeudi al GF: “Mi aspetto davvero di tutto da lei”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse ore Helena Prestes si è lasciata sfuggire altre riflessioni su Zeudi Di Palma al Grande Fratello. La gieffina dopo la semifinale del reality aveva provato ad avere un confronto con l’ex amica, lei però si è rifiutata dicendo che non aveva nessuna voglia di parlare con lei.

La modella brasiliana ha accusato la gieffina napoletana di non essere interessata all’amicizia e da quel momento non si sono più parlate. In questi giorni Helena Prestes ha più volte parlato dell’accaduto e non ha risparmiato dure critiche a Zeudi Di Palma. Durante una chiacchierata con MariaVittoria Minghetti ha detto che non ha bisogno di un confronto con l’ex Miss Italia perché per lei ormai è tutto chiaro. Ha poi detto di poter dire molte cose su di lei perché si è avvicinata molto a lei nella casa. A detta sua alcune cose le ha dimostrate e lei ha solo detto ciò che ha dimostrato.

Helena Prestes critica ancora Zeudi Di Palma al GF: cosa ha detto la gieffina

La modella brasiliana ha fatto sapere di essere rimasta sorpresa quando Zeudi Di Palma ha fatto sapere di essere rimasta delusa da lei, perché pensa che sia solo lei la parte offesa. Per l’ennesima volta ha accusato l’ex amica di non conoscere davvero l’importante valore dell’amicizia, ha anche detto di essersi sentita presa in giro nel momento in cui la gieffina si è rifiutata di avere un confronto.

A MariaVittoria la fidanzata di Javier ha fatto anche notare che lunedì Zeudi Di Palma ha nominato Shaila Gatta e ha parlato a lungo di lei. La Minghetti a quel punto ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata che nominasse l’ex velina. Helena Prestes ha quindi detto: “Dopo ciò che ho capito direi io mi aspetto davvero di tutto. Per me non è stata una sorpresa, ma intanto parlava di me, punta sempre me”.