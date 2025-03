Helena Prestes e Lorenzo si lanciano pungenti frecciatine al GF, interviene Jessica: “Volevo vomitare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mancano pochi giorni alla finale del Grande Fratello ma il rapporto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato non accenna a migliorare. I due dovranno continuare a vivere insieme solo per pochi giorni ma nemmeno questa prospettiva li spinge a ‘deporre le armi’.

Nella serata di ieri mentre alcuni dei concorrenti rimasti in gioco erano in giardino c’è stato un breve botta e risposta tra la modella brasiliana e il fidanzato di Shaila Gatta. Come al solito non hanno perso occasione per battibeccarsi e si sono lanciati pungenti frecciatine.

Botta e risposta al veleno tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato: cosa si sono detti al GF

A pochi giorni dalla finale del reality Helena Prestes ha fatto sapere ai suoi compagni di avventura che sentirà la loro mancanza solo quando berrà due intere bottiglie di vino. Lorenzo Spolverato l’ha subito stroncata dicendo che lui non sentirà la sua mancanza nemmeno quando alzerà il gomito.

Il gieffino ha poi aggiunto: “Ci sono stati momenti in cui ho bevuto tanto qua, ed ero bello carico. Neppure in quei momenti mi sei mancata. Tu e altre due persone, però capita questa cosa”. Lui pensa che non per forza bisogna sentire la mancanza di tutti, a lui mancheranno solo alcuni gieffini. Mentre Helena Prestes replicava ha fatto un errore grammaticale che Lorenzo Spolverato ha subito corretto, dopodiché c’è stato un momento di silenzio. Ridendo il gieffino ha fatto notare che quello era un ‘silenzio importante’, Jessica Morlacchi però lo ha stroncato dicendo: “Beh, io avrei voluto vomitare, però non mi sembrava proprio carino”.