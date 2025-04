Grande Fratello, disavventura per Helena Prestes dopo la finale: la reazione di Javier

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 31 marzo è andata in onda sui teleschermi di Canale 5 la finale del Grande Fratello, che ha visto la vittoria di Jessica Morlacchi. Tra le protagoniste assolute della serata vi è stata Helena Prestes che ha combattuto fino all’ultimo per vincere il montepremi di 50 mila euro. La modella brasiliana ha incantato il pubblico, indossando un abito lungo bianco che ha messo in evidenza il suo corpo. La donna inoltre ha fatto sognare per il ricongiungimento con il fidanzato Javier Martinez, conosciuto nella casa del Grande Fratello. Helena Prestes è stata acclamatissima una volta finita la diretta. In alcune storie postate su Instagram si vede la modella brasiliana festeggiare insieme a molti ex concorrenti ed alcuni fan in albergo La donna non avrà vinto quest’edizione del programma ma ha vinto l’affetto di pubblico e l’amore di Javier.

Grande Fratello, Helena Prestes fa scattare l’allarme antincendio dell’albergo

Proprio Helena Prestes si è resa protagonista di un episodio divertente subito dopo la diretta del Grande Fratello. La modella brasiliana ha fatto scattare per sbaglio all‘allarme antincendio dell’albergo che ospitava lei ed il resto degli ex concorrenti del programma. In una storia postata da Javier Martinez lo si sente esclamare le seguenti parole: “E chi poteva essere?” per poi gridare “Helenaaa“. Allo stesso tempo, la modella brasiliana ha urlato: “Sono stata io”. Problema rientrato in brevissimo tempo, tanto che gli Helevier così si fanno chiamare in rete insieme a Luca Giglio, Yulia Bruschi, Maxime Mbanda, Luca Calvani, Amanda Lecciso hanno potuto continuare coi festeggiamenti per la fine del loro viaggio durato oltre 180 giorni.