Grande Fratello, nuovi attriti tra Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato: “Le maschere sono finite”

Non sono mancati gli scontri ieri sera al Grande Fratello durante la 38esima puntata del reality, in diretta è scoppiato un battibecco anche tra Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Finita la puntata tra i due non è affatto tornato il sereno, al contrario gli animi si sono scaldati ancora di più.

Ci sono stati nuovi attriti tra loro nella notte, cosa è successo? Il gieffino ha chiesto a MariaVittoria Minghetti chi sia stato a raccontargli il fatto che avesse chiesto a Shaila Gatta di creare un finto flirt con Lele solo per far nascere nuove dinamiche nella casa più spiata d’Italia. Quando la gieffina si è rifiutata di dirglielo lui è sbottato e le ha chiesto perché non vuole fare quel nome. Le ha anche detto che è anche a causa di quell’episodio se l’ha rivalutata in peggio. A parer suo non dicendo il nome dimostra che non è amica dell’ex velina di Striscia la notizia.

Lorenzo Spolverato attacca MariaVittoria al Grande Fratello: Jessica Morlacchi interviene e si scaglia contro di lui

Dopo che la fidanzata di Tommaso Franchi si è sfogata con Jessica Morlacchi lei ha detto a Lorenzo Spolverato di non chiedere più alla gieffina quel nome visto che non ha voglia di dirglielo. A detta sua sarà Alfonso Signorini a decidere se vuole saperlo oppure no, ha anche precisato che si tratta di una cosa grave.

Al gieffino ha dato fastidio il fatto che la cantante si sia intromessa, lei però lo ha attaccato dicendo che si comporta come fanno loro. A Lorenzo Spolverato ha fatto notare che quando provano a parlare con loro c’è sempre Shaila, Zeudi o Chiara e gli ha chiesto se gli piace quando tutti gli danno addosso e non lo fanno parlare. Tra i due è scoppiato l’ennesimo scontro durante il quale Jessica Morlacchi ha continuato ad attaccare il gieffino dicendo: “Lorenzo, ti manca giusto Pulcinella e Arlecchino, poi le maschere sono finite“. Lui si è scagliato ancora contro MariaVittoria accusandola di aver tirato quella vicenda solo per metterlo in cattiva luce. Ha poi aggiunto: “Non ti sei dimostrata mai amica, ma solo falsa e incoerente“.