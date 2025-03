GF, Jessica Morlacchi si scaglia contro Lorenzo: “A me sfigata non lo dici, stai calmino cretino”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nervi tesi ieri sera al Grande Fratello, durante la diretta della 38esima puntata diversi battibecchi hanno catturato non poco l’attenzione dei telespettatori, anche quello scoppiato tra Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato.

Alfonso Signorini è tornato a parlare di quello che è accaduto durante la scorsa puntata, quando durante una pubblicità è scoppiato un acceso scontro tra il modello milanese e Javier Martinez. Lorenzo Spolverato ha attaccato non solo lui ma anche altri inquilini del Grande Fratello per difendere Chiara Cainelli, il conduttore gli ha fatto però notare che non sono stati affatto carini alcuni termini usati contro il pallavolista argentino. Durante il loro confronto è intervenuta anche Jessica Morlacchi che ha chiesto al ‘fidanzato’ di Shaila Gatta se faceva parte anche lei del ‘gruppo di sfidati’, lui ha risposto di si.

Le parole di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello mandato Jessica Morlacchi su tutte le furie: scoppia la lite in diretta

In puntata Javier Martinez si è limitato a dire che proprio come accade con i bambini bisogna dare fiducia a Lorenzo Spolverato che possa migliorare prima o poi, a detta sua si comporta come un ragazzino. Jessica Morlacchi è stata decisamente più dura nei confronti del gieffino, lei pensa che abbia difeso Chiara solo perché si è cag**o sotto dopo le parole di Alfonso Signorini.

Visibilmente infastidita ha poi zittito Lorenzo dicendo: “A me sfigata non lo dici Lorenzo, stai calmino e ricorda l’età che ho io e che hai tu. C’è gente che ci si è ammazzata per certi termini, cretino”.