MariaVittoria smaschera Lorenzo al Grande Fratello: “Hai detto a Shaila di provarci con Lele”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera Lorenzo Spolverato e il suo ‘gruppo’ hanno chiesto un confronto a MariaVittoria Minghetti al Grande Fratello, durante il quale non sono mancate insinuazioni e accuse. Quando la gieffina ha ammesso di avere dei dubbi il modello milanese l’ha accusa di essere falsa, a detta sua ha una doppia faccia ed è per questo che non si fida più di lei.

Di fronte alle accuse del gieffino MariaVittoria Minghetti non è certo rimasta in silenzio, a detta sua Lorenzo Spolverato è un grande giocatore che si è approfittato di varie situazioni per ottenere le clip. A parer suo ha anche cavalcato l’onda di Chiara e delle insinuazioni che hanno fatto su di loro, dopodiché ha tirato in ballo anche la dinamica legata a Lele. Queste le sue parole: “Tu hai detto ‘perché non crei una dinamica con Lele?’. A quanto pare hai chiesto a Shaila di creare un qualcosa con Lele, ma lei non ha voluto”.

MariaVittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato si scontrano al Grande Fratello: cosa ha detto lei sulla richiesta fatta a Shaila

Accusato dalla fidanzata di Tommaso Franchi Lorenzo Spolverato le ha chiesto di dirgli chi le abbia detto una cosa del genere. A MariaVittoria Minghetti ha poi detto che stava cercando di metterlo in difficoltà senza però riuscirsi, a detta sua in molti stanno provando a metterlo in cattiva luce al Grande Fratello.

La dottoressa ha continuato a parlare della dinamica che Lorenzo voleva creare con Shaila e Lele, a quel punto è intervenuta la ballerina dicendo che in questo modo mette in difficoltà anche lei. A detta sua non ha mai considerato il gieffino e ha negato il fatto che l’ex fidanzato le abbia chiesto di fare nulla con lui. L’ex velina di Striscia la notizia ha poi aggiunto: “Tu non sei mia amica se mi metti in difficoltà“.